Нацбанк України працює у штатному режимі

Національний банк України працює у штатному режимі і продовжує виконувати свої функції, повідомила прес-служба регулятора.

“Все нормально. Працюємо у штатному режимі”, - сказали в прес-службі.

Згідно з повідомленням на офіційному сайті регулятора, 22 лютого відбулася робоча зустріч членів комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності з керівництвом Національного банку України.

«Члени комітету зі свого боку висловили підтримку останніх регулюючих заходів Національного банку України, спрямованих на стабілізацію ситуації на грошово-кредитному ринку», - йдеться в повідомленні.

Члени комітету зазначили, що Верховна Рада готова підтримати конструктивні пропозиції щодо забезпечення стабільності грошової одиниці України та розвитку банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з метою створення умов для своєчасного виконання банками зобов'язань перед вкладниками, вжив додаткових заходів для підтримки ліквідності банківської системи, зокрема,удвічі скоротив норматив резервування коштів на окремому коррахунку - з 40 до 20%. Ця міра міститься в постанові правління НБУ №86 від 21 лютого.