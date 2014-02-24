Долар зріс до 9,35 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,0000/9,2000, до 12:00 ціни зросли 9,2700/9,3500, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2541/97, до 12:00 ціни піднялися 0,2615/38. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 35.4160 (-0.3040).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3744/46, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,3695/12,6465, до 12:00 ціни пішли вгору 12,7555/12,8695.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 9,0000/9,2000.

Котирування з євро-гривні пішли вгору - до 12,3695/12,6465.

Ціни на російську валюту зросли до 0,2541/97.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися до 1,3744/46 (п'ятниця - 1,3703/05).

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