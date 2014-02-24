«ПриватБанк» компенсує відсотки вкладникам, які достроково розірвали договори

Найбільший банк «ПриватБанк» вітає мир в Україні і має намір компенсувати втрачені відсотки при відновленні договору вкладникам, які з 19 січня по 21 лютого достроково забрали гроші з депозитів через політичну нестабільність у країні.

Про це повідомила УНІАН прес-служба «ПриватБанку» з посиланням на голову правління банку Олександра Дубілета.

«За ці тижні ми багато що бачили. Деяких наших вкладників охопило хвилювання, і вони розірвали депозити достроково, втративши при цьому відсотки. Ми вирішили зберегти всі відсотки тим, хто поверне депозит до 7 березня. Люди нічого не втратять», - наводяться у повідомленні слова Дубілета.

Також повідомляється, що співробітники банку глибоко тужать за всіма загиблими і постраждалими унаслідок силових протистоянь.

«ПриватБанк» вітає мирну Україну», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння правоохоронців і митингувальників, унаслідок чого за три дні загинули 82 людини, 622 звернулися по медичну допомогу.

20 лютого Верховна Рада ухвалила постанову про виведення внутрішніх військ і підрозділів «Беркута» з урядового кварталу, в результаті виведення військ було встановлено перемир'я.

21 лютого президент Янукович і лідери опозиції у присутності представників ЄС і Російської Федерації домовилися про парафування угоди з врегулювання кризи, що передбачає повернення до конституції 2004 року і проведення дострокових виборів президента до грудня 2014 року.

Активісти «Правого сектора» заявили про намір відновити збройні протистояння у випадку, якщо президент не подасть у відставку до 10-00 ранку наступного дня. Ухвалені Радою закони в рамках угоди з врегулювання кризи не були підписані президентом ні цього дня, ні наступного.

22 лютого Верховна Рада України конституційною більшістю голосів ухвалила постанову про самоусунення президента від виконання конституційних обов'язків і проведення 25 травня позачергових виборів. Також парламент обрав головою Верховної Ради Олександра Турчинова, на якого з 23 лютого покладені обов'язки президента України.

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