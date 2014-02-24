У Німеччині індекс довіри досяг максимуму за 2,5 роки

Показник зростає четвертий місяць поспіль, при цьому його значення і в січні, і в лютому було найвищим з літа 2011 р. Економісти, опитані агентством Bloomberg, прогнозували зниження до 110,5 пункта, пишуть "Вести.ru".

Підйом у ФРН - рушійний фактор зростання всієї єврозони, і аналітики чекають підвищення темпів підйому.

Індекс очікувань керівників німецьких підприємств, що вираховується IFO, знизився в лютому 2014 р. до 108,3 пункта з 108,9 пункта за січень, найвищого значення з лютого 2011 р.

У поточному місяці показник ставлення щодо економічної ситуації збільшився до 114,4 пункта проти 112,4 пункта місяцем раніше і очікування у 112,8 пункта.

Підрахунок значення індексу довіри IFO розраховується з урахуванням опитування 7 тис. голів підприємств у Німеччині.

В останньому кварталі 2013 р. ВВП ФРН збільшився на 0,4% і перевершив очікування ринку завдяки зростанню експорту та вкладень в обладнання та будівництво.

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