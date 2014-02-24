Банкіри заявляють, що підстав для панічних настроїв на ринку немає

УКБС аргументує свою позицію позитивними тенденціями в банківській системі, зокрема зниженням частки валютних кредитів і обсягів міжнародних позик, зниженням проблемної заборгованості.

Банкіри закликають не піддаватися панічним настроям і утриматися від купівлі іноземної валюти з метою спекуляцій та накопичення, а також від дострокового зняття депозитів. Попередній досвід, як нагадала асоціація, наочно демонструє, що така поведінка шкодить насамперед самим вкладникам.

УКБС вважає, що в умовах достатньої ліквідності банківської системи та з урахуванням діючої системи гарантування вкладів для стабілізації банківської системи достатньо буде запобіжних заходів Нацбанку.

За інформацією УКБС, міжнародні фінансові інститути підтвердили готовність надати термінову фінансову допомогу Україні.

З урахуванням світового досвіду та пропозицій УКБС, поданих в Нацбанк і парламент, які передбачають підвищення ліквідності та спрощення процедур рефінансування банків, забезпечення своєчасних розрахунків між суб'єктами господарювання, безперебійної роботи банкоматів, а також недопущення спекулятивних операцій на валютному ринку та відтоку капіталу за кордон, ситуація стабілізується.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників, у результаті чого за три дні загинуло 82 людини, 622 звернулися за медичною допомогою.

20 лютого Верховна Рада прийняла постанову про виведення внутрішніх військ та підрозділів «Беркута» з урядового кварталу, в результаті виведення військ було встановлено перемир'я.

21 лютого президент Янукович і лідери опозиції в присутності представників ЄС та Російської Федерації домовилися про парафування угоди з урегулювання кризи, який передбачає повернення до конституції 2004 року та проведення дострокових виборів президента до грудня 2014 року.

Активісти «Правого сектору» заявили про намір відновити збройні протистояння у випадку, якщо президент не подасть у відставку до 10-00 ранку наступного дня. Ухвалені Радою закони в рамках угоди про врегулювання кризи не були підписані президентом ні цього дня, ні наступного.

22 лютого Верховна Рада України конституційною більшістю голосів прийняла постанову про самоусунення президента від виконання конституційних обов'язків і проведення 25 травня позачергових виборів. Також парламент обрав головою Верховної Ради Олександра Турчинова, на якого з 23 лютого покладено обов'язки президента України.