Глава Міндоходів Клименко пішов у відпустку

Виконуючий обов'язки міністра доходів і зборів України Олександр Клименко перебуває у відпустці, на сьогодні його функції виконує заступник міністра - керівник апарату міністерства Віктор Левицький, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

“Олександр Клименко у відпустці, є виконуючий обов'язки Левицький”, - повідомили в прес-службі. Водночас, представник відомства не уточнив терміни перебування Клименко у відпустці.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Клименко і Пшонка були затримані прикордонниками в аеропорту Донецька. Проте до будівлі аеропорту увірвалися невідомі озброєні люди. Вони відкрили стрілянину і під прикриттям людей, які стріляли, екс-міністр і екс-прокурор зникли в невідомому напрямку.

Раніше Міндоходів повідомляло, що всі головні управління відомства, митниці, податкові інспекції працюють у штатному режимі.