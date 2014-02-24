В Україні знизився обсяг освоєних капінвестицій

Обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні за підсумками 2013 року знизився на 11,1% у порівнянні з 2012 роком - до 247,892 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, у 2013 році порівняно з 2012 роком найбільше зростання капінвестицій зафіксовано в Луганській області - на 42,6%, до 11,111 млрд грн, Вінницькій області - на 13%, до 5,758 млрд грн, Севастополі - на 8,3%, до 2,186 млрд грн, Житомирській області - на 5,3%, до 2,755 млн грн, Миколаївській області - на 5,2%, до 4,604 млрд грн

Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільша сума була спрямована у вигляді інвестицій у матеріальні активи - 237,577 млрд грн, з них на капремонт - 16,904 млрд грн.

Основним джерелом капітальних інвестицій традиційно є власні кошти підприємств і організацій - 157,122 млрд грн, або 63,4% загального обсягу інвестицій, кредити банків та інші позики - 36,650 млрд грн, або на 14,8%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україну становив 263,73 млрд грн, що на 8,3% більше показника 2011 року.

За підсумками 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 259,932 млрд грн, що на 22,4% більше показника за 2010 рік.