Курс гривні може стабілізуватися в районі 9 грн/дол., вважає експерт

Очікування фінансової допомоги від Заходу й відсутність попиту на корупційні бюджетні мільярди напевно охолодять валютних спекулянтів, і курс гривні має шанси стабілізуватися в районі 9 грн/дол., вважає керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман.

«Економічні проблеми України, звичайно ж, нікуди не пішли. Проте очікування фінансової допомоги від Заходу й відсутність попиту на корупційні бюджетні мільярди напевно охолодять спекулянтів, і курс гривні має шанси стабілізуватися в районі 9 грн/дол.», - написав Найман на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Водночас, експерт допускає, що ризик зростання долара до 10 грн/дол. усе ще залишається.

«Але найголовніше – напевно вдасться уникнути глибшої девальвації гривні, яка могла зробити мільйони українців істотно біднішими», - додав він, підкреслюючи, що у будь-якому випадку тепер українцям доведеться звикати до плаваючого курсоутворення, коли в окремі дні гривня ослабляється, а в інші - зміцнюється.

«Незважаючи на те, що ризик допустити технічний дефолт України дуже високий, інвестори напевно істотно поліпшать своє ставлення до країни вже найближчими днями», - прогнозує експерт. За його словами, найголовніше, що припинилася стрілянина й з'явилася політична визначеність, і в результаті попит на українські євробонди з'явився вже в п'ятницю після обіду, оскільки схильні до ризику інвестори вирішили скористатися поки що високою прибутковістю для вигідної купівлі.

Стосовно поведінки українських вкладників, що панічно розривають депозитні вклади в банках, експерт зазначив, що в результаті банки виграють, а вкладники втрачають відсотки за вкладами.

На думку експерта, заходи НБУ зі зниження нормативів резервування нададуть істотну підтримку ліквідності банків. «Тому я очікую, що банківська система України відновить нормальну роботу найближчими днями, як раніше це зробили АЗС і магазини, які також зіткнулися з напливом панікерів у четвер-п‘ятницю. А люди, коли побачать, що банкомати заправлені готівкою, в касах достатньо грошей для всіх, понесуть ці гривні й долари назад на депозити», - прогнозує Найман.

Експерт підкреслив, що найбільше питання й завдання на поточний тиждень - хто очолить новий Кабмін. «Є дві реальні й гідні кандидатури – Петро Порошенко і Арсеній Яценюк», - вважає Найман.

На думку експерта, ці кандидати зможуть справитися з виправленням ситуації в економіці. «Їм обом належить звернутися за фінансовою допомогою, скоріш за все у формі кредитів, до МВФ і ЄС. І шанси отримати таку допомогу дуже високі», - пише Найман.

Водночас, експерт вважає, що про російські кредити напевно доведеться забути. «Та й ціну на газ «Газпром» для України напевно з 1 квітня поверне на старий рівень», - зазначив він.

Найман підкреслив, що дуже важливо, як розділить пости нова влада – за принципом революційної справедливості (популізму) або професіоналізму. «Сподіватимемося, що уроки недавнього минулого підкажуть вірний, другий шлях. Але тоді чому замість формування більшості й обрання Кабміну Верховна Рада витратила стільки часу на скасування реформи охорони здоров'я й скасування закону про засади державної мовної політики? Невже в країні немає більш першочергових справ?», - вважає експерт.

Читайте такожЄС готовий дати Україні 20 млрд євро після формування нового Кабміну

На думку Наймана, затягування з вирішенням економічних питань не дозволить перекласти відповідальність за проблеми (дефолт) на «попередників». «Тепер я очікую здорового глузду від нової влади», - пише він.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння правоохоронців і митингувальників, унаслідок чого за три дні загинули 82 людини, 622 звернулися по медичну допомогу.

20 лютого Верховна Рада ухвалила постанову про виведення внутрішніх військ і підрозділів «Беркута» з урядового кварталу, в результаті виведення військ було встановлено перемир'я.

21 лютого президент Янукович і лідери опозиції у присутності представників ЄС і Російської Федерації домовилися про парафування угоди з врегулювання кризи, що передбачає повернення до конституції 2004 року і проведення дострокових виборів президента до грудня 2014 року.

Активісти «Правого сектора» заявили про намір відновити збройні протистояння у випадку, якщо президент не подасть у відставку до 10-00 ранку наступного дня. Ухвалені Радою закони в рамках угоди з врегулювання кризи не були підписані президентом ні цього дня, ні наступного.

22 лютого Верховна Рада України конституційною більшістю голосів ухвалила постанову про самоусунення президента від виконання конституційних обов'язків і проведення 25 травня позачергових виборів. Також парламент обрав головою Верховної Ради Олександра Турчинова, на якого з 23 лютого покладені обов'язки президента України.

Ситуація в країні не обійшла стороною банківську систему, внаслідок чого вкладники почали достроково забирати депозити й спустошувати банкомати. Незважаючи на жорсткі обмеження НБУ, посилилися хвилювання на валютному ринку, й сьогодні на момент відкриття торгів на міжбанківському ринку долар подорожчав до 9,35 грн/дол.