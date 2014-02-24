Долар на закритті міжбанку досяг 9,36 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,0000/9,2000, до 12:00 ціни зросли 9,2700/9,3500. До закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень 9.3200/9,3600, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2541/97, до 12:00 ціни піднялися 0,2615/38. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2617/42. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35.6210 (-0.0990).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3720/1,3770. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,3695/12,6465, до 12:00 ціни пішли вгору 12,7555/12,8695. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 12,7880/12,8465.

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