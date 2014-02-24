Українська торгова гільдія закликала підприємців вийти з тіні

Девелоперська компанія “Українська торгова гільдія” (UTG) звернулася до підприємців України із закликом не залишатися в стороні від проблем національної економіки й вивести свій грошовий оборот із тіні, відмовившись від несплати податків як способу скорочення витрат. Про це сказано в повідомленні прес-служби компанії, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.





“Ми сподіваємося, що сьогодні немає необхідності оптимізації частини прибутків для того, щоб вона не була використана з метою особистого збагачення тих, хто має доступ до скарбниці. Зараз повна сплата податків бізнесом – не лише своєчасний, але й життєво необхідний для економіки країни крок”, - йдеться в зверненні.

Компанія закликає представників бізнесу створити орган, що контролює витрачання бюджетних коштів, а майбутній уряд зменшити податкове навантаження на бізнес. "Для того, щоб не повторилися сумні історії з минулого, ми пропонуємо представникам бізнесу створити орган, який би контролював використання сплачених ними коштів", - йдеться в зверненні. Також UTG оголосила про створення спеціального фонду допомоги сім'ям загиблих під час масових акцій протесту.

Як повідомлялося раніше, в ході масових акцій протесту в Україні деякі політики й активісти закликали підприємців відмовитися від сплати податків, оскільки, на їхню думку, кошти, отримані у вигляді податків, уряд направляв на незаконне фінансування спецпідрозділів МВС, людей, які брали участь у побитті.

Водночас, 24 лютого лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк на Погоджувальній раді керівництва ВР заявив, що державна скарбниця України розкрадена й країна близька до банкрутства, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

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Довідка УНІАН. Компанія UTG, заснована в 2001 році, є одним із найбільших учасників українського ринку консалтингу, комерціалізації та управління комерційною нерухомістю. Серед проектів компанії числяться ТЦ “Комод”, ТРЦ “Ocean Plaza” в Києві, ТРЦ «King Cross Leopolis» у Львові, ТРЦ «Донецьк Сіті» та інші.