Українські банки повертаються до роботи в штатному режимі

Українські банки після обмежень у зв'язку зі складною політичною ситуацією в країні повертаються до штатного режиму роботи, повідомили УНІАН прес-служби низки найбільших банків.

Зокрема, «ПриватБанк» повідомив про відновлення обслуговування платіжних карт всіх українських і зарубіжних банків у своїй мережі банкоматів. «Пікові навантаження на процесингові центри змусили більшість банків обмежити обслуговування карток інших банків, щоб уникнути зависання банкоматів і помилок в обслуговуванні чужих клієнтів. Всі наші банкомати сьогодні обслуговують картки клієнтів інших банків», - наводяться в повідомленні слова першого заступника голови правління банку Олега Горохівського.

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Також про скасування тимчасових лімітів на зняття коштів у своїх банкоматах повідомив державний «Укргазбанк». «Нагадаємо, що в четвер 20 лютого банк ввів тимчасові ліміти на зняття готівкових коштів в банкоматах банку, оскільки через ескалацію конфлікту підрозділи інкасації банку не могли забезпечити всі банкомати необхідним обсягом готівки. Складна ситуація виникла як в Києві, так і в інших регіонах України. Зараз підрозділи інкасації банку працюють у звичайному режимі», - йдеться в повідомленні банку.

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Про повернення до роботи у звичайному режимі у зв'язку зі стабілізацією ситуації в країні повідомив UniCredit Bank. «Починаючи з 24 лютого 2014 року відділення UniCredit Bank у місті Києві і в макрорегіонах відкриті і працюють згідно з графіком роботи. Водночас, тимчасове обмеження на зняття готівки в банкоматах UniCredit Bank, введене згідно з рішенням правління фінансової установи 21 лютого 2014 року, скасовано», - йдеться в повідомленні банку.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників, в результаті чого за три дні загинуло 82 людини, 622 звернулися за медичною допомогою.

З 19 лютого робота відділень банків у центрі Києва тимчасово призупинена до особливого розпорядження і до стабілізації ситуації в центрі столиці, а також банки в Україні встановили тимчасові обмеження на зняття готівки в банкоматах.