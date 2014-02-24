Deutsche Bank скорочує американські активи на чверть
19:19, 24 лютого 2014Фінанси
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Deutsche Bank планує скоротити активи в США з $400 млрд до приблизно $300 млрд
Даний крок Deutsche Bank обумовлений введенням нових правил ФРС
Найбільший фінансовий конгломерат Німеччини Deutsche Bank оголосив про плани щодо скорочення активів у США, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.
За інформацією видання, Deutsche Bank планує скоротити активи в США з $400 млрд до приблизно $300 млрд в основному за рахунок переведення деяких відділів в Європу чи Азію.
Даний крок Deutsche Bank зумовлений введенням нових правил ФРС.
«США, як і раніше, залишаються важливим ринком для нас. Ми спокійні щодо того, що зможемо відповідати новим вимогам США», - заявив головний фінансовий директор Deutsche Bank Штефан Краузе.
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