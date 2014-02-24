Deutsche Bank скорочує американські активи на чверть

Найбільший фінансовий конгломерат Німеччини Deutsche Bank оголосив про плани щодо скорочення активів у США, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

За інформацією видання, Deutsche Bank планує скоротити активи в США з $400 млрд до приблизно $300 млрд в основному за рахунок переведення деяких відділів в Європу чи Азію.

Даний крок Deutsche Bank зумовлений введенням нових правил ФРС.

«США, як і раніше, залишаються важливим ринком для нас. Ми спокійні щодо того, що зможемо відповідати новим вимогам США», - заявив головний фінансовий директор Deutsche Bank Штефан Краузе.

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