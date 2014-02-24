Кубів планує запросити в Україну місію МВФ для переговорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.



Кубів зазначив, що є питання, на які хоче отримати відповідь суспільство та звичайні громадяни.

“Перші кроки - це знайомство. Другий крок, який буде - це будуть кваліфіковані питання по золотовалютних резервах, структурі їхній”, - сказав Кубів.

За словами голови НБУ, він уже мав розмову і будуть запрошені представники місії Міжнародного валютного фонду “щодо зустрічі, продовження, відповідно, переговорів про відкриття нової програми, яка необхідна є станом на сьогодні”.

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Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в Україні працювали кілька місій МВФ, проте жоден з візитів не привів до відновлення кредитування економіки України в рамках програми stand-by обсягом близько 15 млрд доларів.

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