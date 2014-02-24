Мінфін виплатив 921,8 млн грн за ПДВ-облігаціями 2010 року

Міністерство фінансів України здійснило виплату 921,841 млн грн у рахунок погашення й обслуговування облігацій внутрішньої державної позики, випущених у 2010 році для відшкодування ПДВ, повідомляється на сайті міністерства.

«Міністерство фінансів України 24 лютого 2014 року своєчасно і в повному обсязі здійснило чергову амортизаційну виплату з погашення й обслуговування облігацій внутрішньої державної позики, випущених у 2010 році для відшкодування податку на додану вартість», - йдеться в повідомленні Мінфіну.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України в 2010 році випустило облігації внутрішньої державної позики на 16,441 млрд грн для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.

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