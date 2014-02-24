Україна виплатила $59,6 млн за євробондами 2011 року

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2011 року випуску в сумі 59,625 млн дол. США, повідомляється на сайті Мінфіну.

За інформацією міністерства, купон виплачено за облігаціями зовнішньої державної позики на 1,5 млрд дол. із погашенням у 2021 році, випущеним у лютому 2011 року за ставкою 7,95% річних.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного й гарантованого державою боргу України в 2013 році зросла на 8,583 млрд дол., або на 13,31%, - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті).

Мінфін оцінює загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, при цьому Україна має намір узяти в борг у 2014 році ще 163,501 млрд грн на внутрішньому й зовнішньому ринках.

За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні й зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, доводиться на перші п'ять років - із 2014 до 2018 року.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює граничний рівень держборгу на 2014 рік на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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