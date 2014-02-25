Росія готова виділити $2млрд Україні, але чекає ясності щодо Кабміну

Росія готова виділити наступний транш фінансової допомоги Україні ще на 2 млрд доларів, але чекає ясності щодо складу уряду країни та його програми.

Про це заявив міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, повідомляє РІА Новости.

«Близько двох мільярдів наступний транш, готовий. Але ми не знаємо, хто наш партнер, не знаємо, який уряд і яка в нього програма», - сказав Улюкаєв.

Він зазначив, що російська влада взяли паузу, щоб простежити за розвитком ситуації в Україні.

«Якщо ми бачимо негативний розвиток подій для нас, ми захищатимемо свої інтереси», - сказав міністр.

Читайте такожЄС готовий дати Україні 20 млрд євро після формування нового Кабміну

Як повідомляв УНІАН, домовленість про надання Україні кредиту з боку Російської Федерації обсягом 15 млрд дол. була досягнута на зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Віктора Януковича в грудні 2013 року. Перший транш обсягом 3 млрд дол. України отримала наприкінці грудня 2013 року.

23 лютого російський міністр фінансів Антон Сілуанов заявив, що Росія зачекає з купівлею єврооблігацій України, поки в цій країні не буде сформований новий уряд і економічна політика.