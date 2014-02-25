Долар на цьому тижні буде в межах 9,2-9,3 грн, вважають банкіри

Зміна влади і нові призначення не заспокоїли валютний ринок. Навпаки: безготівковий курс долара в понеділок зріс ще на 17 копійок - до 9,38 грн/$. Валютні спекулянти виставляли котирування навіть на 9,45 грн/$, але реальних купівель за такими курсами не відбувалося, пишуть «Вести».

«Активність торгів на міжбанку дуже низька. Банки намагаються проводити мінімум операцій для мінімізації ризиків до стабілізації ситуації в країні», - прокоментував ситуацію начальник казначейського управління ПУМБ Антон Стадник. Вичікує більшість фінустанов. «Банківська система не в кращому стані, тому ми намагаємося не нагнітати паніку ще більше. Чекаємо приходу нової влади і нових орієнтирів», - пояснив голова правління Ощадбанку Сергій Подрєзов.

Неофіційно фінансисти визнають, що в нинішній ситуації виграють лише спекулянти. «У експортерів є можливість дорого продавати валюту, і вони нею користуються. Купують же дорого тільки ті, хто зараз виводить капітали - це як наближені до старої влади, так і олігархи, що намагаються про всяк випадок сховати гроші. Обмеження Нацбанку щодо виведення грошей, затверджені 7 лютого, з мовчазного дозволу НБУ постійно порушуються», - розповів «Вестям» голова правління одного з банків.

Додатковий попит на долар зараз створює населення. «Люди активно конвертують у долар гривневі депозити. Їх лякає як політична нестабільність, так і зниження курсу гривні», - сказав співвласник банку «Національний кредит» Андрій Оністрат.

Цього тижня курс долара буде залежати від політичних та економічних новин. «Гривня буде залишатися під тиском, поки не буде досягнуто домовленості про надання Україні фінансування з Європи та МВФ», - вважає начальник відділу операцій на валютному і грошовому ринках ОТП Банку Максим Давлад.

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Також великі надії фінансисти покладають на антикризову програму призначеного вчора на посаду керівника Нацбанку Степана Кубіва (замість Ігоря Соркіна). Від нього чекають продажу валюти на міжбанку і нових вимог. «Діючі правила купівлі-продажу валюти потрібно змінювати, сподіваюся, новий голова НБУ це зробить оперативно», - зазначив Андрій Оністрат.

Що саме буде відбуватися на валютному ринку, стане зрозуміло вже у вівторок-середу. «Сьогодні спілкувалися з Кубівим, днями сподіваємося на більш грунтовні переговори, і є надія, що досягнемо порозуміння і домовленостей - матимемо уявлення, як працювати далі», - сказав Сергій Подрєзов.

Поки вони не отримають від нового керівництва НБУ валюти (продажу на міжбанку) і нових політичних орієнтирів, долар буде дорогим. «Найближчого тижня курс буде в межах 9,2-9,3 грн/$», - спрогнозував «Вестям» керуючий ІК Capital Times Ерік Найман.