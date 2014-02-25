Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, діапазон коливання ціни євро на поточному тижні може скласти 1,3630 - 1,3892.

Середній курс продажу готівкового євро в цьому випадку буде перебувати в межах 12,76 - 13,15 грн. У разі якщо макроекономічна статистика з єврозони виявиться помірно негативною, євро (особливо у разі виходу слабкої статистики з США) може перевищити позначку 1,3780. В іншому випадку - не виключено зниження до 1,3680.

Курс долара в Україні на поточному тижні, швидше за все, буде рости. Цьому сприятимуть як внутрішні чинники, так і триваюча девальвація валют більшості країн світу, що розвиваються. Ступінь зростання вартості долара буде залежати від переговорів і їх результатів щодо отримання Україною фінансової допомоги. Сам факт ймовірного отримання фінансової допомоги буде стримувати девальвацію гривні. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, курс продажу готівкового долара на тижні може знаходитися в межах 9,10-9,30 грн.

На поточному тижні російський рубль продовжить девальвувати проти долара у зв'язку із закінченням зимових Олімпійських ігор в Сочі, а також можливими фінансово-економічними втратами для російської економіки через ситуацію в Україні. Діапазон коливання пари RUB/UAH в найближчі дні може бути широким. Середній курс продажу готівкового рубля, ймовірно, буде перебувати в межах 0,257 - 0,269 грн., безготівкового рубля - в діапазоні 0,253-0,265 грн.