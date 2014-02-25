Центри обслуговування платників Міндоходів у січні надали майже 261 тис. послуг

“Протягом січня 2014 року центрами обслуговування платників було надано 260,8 тис. адміністративних послуг”, - йдеться в повідомленні.

За статистикою міністерства, найбільшою популярністю користувалися послуги з видачі картки платника податків і внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки. За перший місяць цього року було надано 130,3 тис. таких послуг.

Також у січні було надано послуги з видачі довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, контрольованих Міндоходів, - 17,3 тис. послуг і реєстрації книг обліку розрахункових операцій - 16,4 тис. послуг.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні обслуговування платників здійснює 531 спеціалізований центр, в яких надається комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг. Крім того, в центрах обслуговування платники можуть подати звітність і одержати безкоштовні ключі електронного підпису.

24 лютого Міндоходів повідомило про продовження роботи в штатному режимі, незважаючи на відсутність на робочому місці голови відомства Олександра Клименка, який перебуває у відпустці.