Валютні резерви НБУ можуть знизитися до 12-15 млрд дол. - експерт

Валютні резерви Нацбанку можуть найближчим часом знизитися до 12-15 млрд дол., що призведе до падіння курсу гривні до прогнозованих на кінець року 10 грн за долар, відзначив у своєму коментарі у соціальній мережі Facebook керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман.

«Грошей від Росії чекати вже не доводиться, а борг за газ залишився. Гроші від Заходу до президентських виборів (25 травня) теж можуть не надійти. Тому валютні резерви НБУ мають шанси впасти до 12-15 млрд дол. Курс гривні за цей час швидше за все досягне 10 грн/дол.», - відзначив Найман.

При цьому він звернув увагу, що розмови властей про дефолт України виглядають справедливими лише частково. «Знайшли ж на проведення дострокових президентських виборів майже 2 млрд грн, та й боргове навантаження на державу у першому кварталі незначне. CDS (вартість страховки за ризик) на українські єврооблігації впали до 946 пунктів, майже на третину краще, ніж було тижнем раніше. Непогано. Щоправда, цей рівень все ще набагато вищий за значення січня», - підкреслив експерт.

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Крім того, коментуючи призначення нового глави Національного банку, відзначив, що кандидатура Степана Кубіва у цілому влаштовує ринок. «Степан Кубів став новим главою НБУ. Людина досвідчена у фінансах і чесна. Отже, чекаємо на цікаві і корисні для України зміни у центробанку в частині валютної і грошової політики. Ну а поки його головним завданням є відновлення нормальної роботи української банківської системи», - сказав Найман.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 лютого 2014 року становили 17,805 млрд дол., що на 12,8%, або на 2,611 млрд дол., менше за показник на 1 січня у 20,416 млрд дол.

21 лютого служба кредитних рейтингів Standard & Poor's знизила довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті з «ССС+» до «ССС», що пов'язане з очікуванням дефолту уряду України за зобов'язаннями в іноземній валюті. При цьому негативний прогноз за рейтингами відображає можливість пониження довгострокових суверенних кредитних рейтингів України з вірогідністю щонайменше один до трьом в найближчі 12 місяців, якщо стане зрозуміло, що «дефолт майже неминучий».

Також Standard & Poor's прогнозує подальшу девальвацію гривні і зниження курсу гривні до долара до 10 грн/дол. до кінця 2014 року.

24 лютого Рада своїм рішення звільнила з посади колишнього главу НБУ Ігоря Соркіна і призначила на цю посаду народного депутата України від партії «Батькивщина» Степана Кубіва.