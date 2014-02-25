Долар на міжбанку зріс до 9,85 грн

Сьогодні на 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування по долару США зросли до 9,6500/9,8500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні на 12:00 пішли вгору - до 13,2675/13,5465.

Ціни на рублевому ринку на 12:00 піднялися до 0,2707/64.

У Росії курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 35.6080 (+0.0460).

Читайте такожДолар на цьому тижні буде в межах 9,2-9,3 грн, вважають банкіри

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3755/57, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 24 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,0000/9,2000, на 12:00 ціни зросли до 9,2700/9,3500. На закриття торгів цінові рівні досягли значень 9,3200/9,3600.

Нацбанк у понеділок на ринок не виходив.