Нацбанк веде переговори з можливими кредиторами України

Ситуація в Національному банку України контрольована, заявив журналістам новообраний голова НБУ Степан Кубів і закликав українців не піддаватися на ажіотаж.

Як повідомив голова НБУ, вчора під час зустрічі з керівником місії МВФ в Україні обговорювалося питання про відновлення програм для України.

За словами Кубіва, МВФ готовий співробітничати з Україною, і висунув низку вимог. «Сьогодні ведуться переговори зі всіма можливими кредиторами, які можуть допомогти Україні й на рівні європейських кредиторів. З МВФ ми говоримо про зміну інвестиційного клімату, щоб до України прийшли інвестори, які повірять у стабільність», - сказав він.

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Також Кубів повідомив, що сьогодні планує підписати постанову, яка дозволить банкам, що мають проблеми з ліквідністю, використовувати інструментарій допомоги з боку МВФ для стабілізації ситуації. «Маючи гривні, євро чи долари на депозиті - не потрібно поспішати розривати угоду, тому що пік зростання курсу долара на сьогодні вже максимальний - не піддайтеся на ажіотаж!», - закликав голова НБУ громадян.

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Кубів зазначив, що на сьогодні НБУ виконує всі зовнішні зобов'язання перед кредиторами, комерційні банки і платіжна система в цілому працюють в звичайному режимі, і регулятор застосував деякі дії щодо комерційних банків для забезпечення повернення вкладів і впевненості людей.

При цьому голова Нацбанку зазначив, що найстрашніше, що могло статися з депозитами - вже сталося, і прийняті вчора і сьогодні рішення НБУ дозволяють стабілізувати ситуацію і прогнозувати курс долара. Позитивні зміни в політиці, відновлення переговорів з європейськими і світовими лідерами і, найголовніше, віра людей - дозволить стабілізувати ситуацію в Україні в цілому.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна з посади голови Нацбанку і призначила на цю посаду народного депутата від “Батьківщини” Степана Кубіва, заступника голови парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності.

Соркін очолював Нацбанк із грудня 2012 року.