У МВФ розповіли, коли планують почати переговори з Україною

Міжнародний валютний фонд готовий почати переговори з Україною в частині оцінки економічної ситуації в країні та пошуків шляхів виходу з кризи відразу ж, як тільки будуть призначені парламентери з українського боку. Про це в інтерв'ю журналістам заявила директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард, повідомляється на офіційному сайті Фонду.

«Ми, звичайно, сподіваємося, що якщо ситуація нормалізується і ми одержимо парламентерів, оскільки ми маємо з кимсь спілкуватися, ми будемо готові до спільної роботи, готові допомогти з діагнозом поточної ситуації, яка помітно погіршилась за останні кілька тижнів», - цитує Лагард департамент зовнішніх зв'язків МВФ. – «Причому ми готові оцінити ситуацію не тільки з гуманітарної точки зору, а й з економічної, перш ніж ми зможемо зіграти якусь каталізуючу роль, яку МВФ у принципі грає в таких ситуаціях».

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При цьому Лагард наголосила, що Україна є членом МВФ, і МВФ готовий в повному обсягу виконати свої функції, зокрема з підтримки країни. «Якщо українська влада звернеться до Фонду за допомогу – неважливо, буде це порада чи фінансова підтримка з обговоренням економічних реформ, ми, звичайно, будемо до цього готові», - наголосила директор-розпорядник Фонду.

При цьому, відповідаючи на питання, чи є у Фонду достатнього ресурсів для допомоги, зокрема й Україні, Лагард зазначила, що Фонд має в своєму розпорядженні багато інструментів допомоги, проте багато що залежатиме від власне запитів української влади.

Як повідомляв УНІАН, новопризначений голова Національного банку України Степан Кубів планує запросити місію Міжнародного валютного фонду для переговорів. Першими кроками має стати знайомство, а потім – кваліфіковані дискусії щодо золотовалютних резервів та їх структури.

У 2013 році в Україні працювали кілька місій МВФ, проте жоден з візитів не привів до відновлення кредитування економіки України в рамках програми stand-by обсягом близько 15 млрд доларів.