S&P оцінило кредитоспроможність «Приватбанку» вище рейтингу України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s зберегло оцінки власної кредитоспроможності «ПриватБанку» на 3 значення вище суверенного рейтингу України, встановивши рейтинг банку (SACP) на рівні «B» після зниження рейтингу України до “ССС”, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

«Ми розглядаємо «ПриватБанк» як такий, що має вищу кредитоспроможність, ніж суверенний рейтинг, - зазначається у повідомленні агентства. - Наші оцінки «ПриватБанку» відображають всі його сильні сторони, конкурентоспроможність і адекватні ризики».

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Водночас, рівень довгострокового кредитного рейтингу «Приватбанку» за методологією S&P стримується рівнем суверенного кредитного рейтингу України за зобов'язаннями в іноземній валюті на рівні «ССС», встановленим 28 січня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого служба кредитних рейтингів Standard & Poor's знизила довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті з «ССС+» до «ССС», одночасно підтвердивши рейтинги країни за зобов'язаннями у національній валюті на рівні «В-/В», а також рейтинг України за національною шкалою на рівні «uaBB+».

Крім того, Standard & Poor's переглянуло низку макропоказників України, включаючи показник держборгу і курс національної валюти, спрогнозувавши зростання держборгу до 43% ВВП і зниження курсу гривні до 10 грн за долар.