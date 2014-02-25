Нацбанк готує новий інструмент для збереження ліквідності банків
Національний банк розробить новий інструмент для збереження ліквідності банків
Національний банк України розробить новий інструмент для збереження ліквідності банків, повідомляється на сайті регулятора.
Згідно з повідомленням, рішення про його потреби було ухвалено на робочій нараді керівництва Нацбанку з представниками провідних банків та Незалежної асоціації банків України.
«На нараді було прийнято одноголосне рішення про доцільність розробки і впровадження нового інструменту збереження ліквідності банків. Відповідний документ набуде чинності найближчим часом», - йдеться в повідомленні регулятора.
Також повідомляється, що на зустрічі обговорювалися питання поточного стану та перспектив розвитку банківської системи України. Було відзначено, що ситуація в банківській системі поступово стабілізується, всі банки працюють у штатному режимі.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 24 лютого своїми постановами звільнила Ігоря Соркіна з посади голови Нацбанку і призначила на цю посаду народного депутата від “Батьківщини” Степана Кубіва.
За словами нового голови НБУ, регулятор планує підписати постанову, яка дозволить банкам, які мають проблеми з ліквідністю, використовувати інструментарій допомоги з боку МВФ для стабілізації ситуації. «Маючи гривні, євро або долари на депозиті - не потрібно поспішати розривати угоду, тому що пік зростання курсу долара на сьогодні вже максимальний - не піддавайтеся на ажіотаж!», - сказав глава НБУ.