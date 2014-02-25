Нацбанк готує новий інструмент для збереження ліквідності банків

Національний банк України розробить новий інструмент для збереження ліквідності банків, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, рішення про його потреби було ухвалено на робочій нараді керівництва Нацбанку з представниками провідних банків та Незалежної асоціації банків України.

«На нараді було прийнято одноголосне рішення про доцільність розробки і впровадження нового інструменту збереження ліквідності банків. Відповідний документ набуде чинності найближчим часом», - йдеться в повідомленні регулятора.

Також повідомляється, що на зустрічі обговорювалися питання поточного стану та перспектив розвитку банківської системи України. Було відзначено, що ситуація в банківській системі поступово стабілізується, всі банки працюють у штатному режимі.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 24 лютого своїми постановами звільнила Ігоря Соркіна з посади голови Нацбанку і призначила на цю посаду народного депутата від “Батьківщини” Степана Кубіва.

За словами нового голови НБУ, регулятор планує підписати постанову, яка дозволить банкам, які мають проблеми з ліквідністю, використовувати інструментарій допомоги з боку МВФ для стабілізації ситуації. «Маючи гривні, євро або долари на депозиті - не потрібно поспішати розривати угоду, тому що пік зростання курсу долара на сьогодні вже максимальний - не піддавайтеся на ажіотаж!», - сказав глава НБУ.