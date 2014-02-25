Залишки на коррахунках банків за день зросли на 4 млрд грн

Національний банк з 24 лютого прийняв ряд заходів для підтримки ліквідності банківської системи, і в результаті залишки на коррахунках банків за цей день зросли на 4,423 млрд грн - до 26,950 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, залишки на коррахунках банків на ранок сьогоднішнього дня склали 26,950 млрд грн, що на 4,423 млрд грн більше, ніж на ранок понеділка, 24 лютого.

Нагадаємо, що 21 лютого Нацбанк вжив додаткових заходів для підтримки ліквідності банків. Зокрема, регулятор вдвічі скоротив норматив резервування коштів на окремому коррахунку для банків - з 40 до 20%, що дозволяє вивільнити частину коштів, які раніше банки зобов'язані були «заморожувати» на окремому рахунку щодня. Також Нацбанк знизив вимоги до мінімального щоденного обсягу обов'язкових резервів до 50% і скасував обмеження на кількість звернень за кредитами рефінансування, що раніше можна було робити не більше двох разів на тиждень.

З початку лютого залишки на коррахунках банків не піднімалися вище 24 млрд грн, у тому числі двічі провалювалися до мінімального значення з початку поточного року в 20,178 млрд грн і 20,795 млрд грн, 12 і 6 лютого, відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників, в результаті чого за три дні загинуло 82 людини, 622 звернулися за медичною допомогою. 20 лютого Верховна Рада прийняла постанову про виведення внутрішніх військ, і було встановлено перемир'я.

22 лютого парламент прийняв постанову про самоусунення президента від виконання обов'язків і проведення 25 травня позачергових виборів. Також парламент обрав головою Верховної Ради Олександра Турчинова, на якого з 23 лютого покладено обов'язки президента України.

Ситуація в країні не обійшла стороною банківську систему, в результаті чого вкладники почали достроково забирати депозити і спустошувати банкомати. Незважаючи на жорсткі обмеження НБУ, посилилися заворушення на валютному ринку, і сьогодні до 12:00 на міжбанківському ринку долар подорожчав до 9,85 грн/дол.

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24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна з посади голови Нацбанку і призначила на цю посаду народного депутата від “Батьківщини” Степана Кубіва. Найбільший фінансовий інвестор в Україні, ЄБРР, і керівники найбільших банків країни позитивно оцінюють це призначення, відзначаючи професійні якості нового голови НБУ.

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