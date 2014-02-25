Пік зростання долара в Україні вже досягнуто - очільник НБУ

Голова Національного банку України Степан Кубів вважає, що пік зростання долара в Україні вже досягнуто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради.

«Пік зростання курсу долара на сьогодні є майже максимальним», - відзначив голова Нацбанку, додавши, що важко спрогнозувати, на якому рівні остаточно зупиниться зростання курсу долара.

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За його словами, цей показник визначатиметься ринком.

Кубів також запевнив, що на сьогодні НБУ виконує всі зобов'язання за зовнішніми розрахунками.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників, в результаті чого за три дні загинули 82 людини, 622 звернулися по медичну допомогу. 20 лютого Верховна Рада прийняла постанову про виведення внутрішніх військ, і було встановлено перемир'я.

22 лютого парламент ухвалив постанову про самоусунення президента від виконання обов'язків і проведення 25 травня позачергових виборів. Також парламент обрав головою Верховної Ради Олександра Турчинова, на якого з 23 лютого покладені обов'язки Президента України.

Ситуація в країні не обійшла стороною банківську систему, внаслідок чого вкладники почали достроково забирати депозити і спустошувати банкомати. Незважаючи на жорсткі обмеження НБУ, посилилися хвилювання на валютному ринку, і сьогодні на 12:00 на міжбанківському ринку долар подорожчав до 9,85 грн/дол.

24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна з посади голови Нацбанку і призначила на цю посаду народного депутата від “Батьківщини” Степана Кубіва.

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