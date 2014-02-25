Українці за рік задекларували 7,6 млрд грн доходів

Громадяни України в рамках деклараційної кампанії, що проводиться з 1 січня цього року, задекларували 7,6 млрд грн доходів, одержаних у 2013 році, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Як наголошується, більшість громадян задекларували дохід від заробітної плати на загальну суму 2,5 млрд грн, від успадкованого або одержаного в подарунок майна на суму 2,3 млрд грн, і від продажу рухомого і нерухомого майна на суму 0,9 млрд грн.

«Доходи більш як 1 млн. грн задекларували 179 громадян», - повідомили у прес-службі.

У Міндоходів нагадали, то подати декларацію можна особисто або через уповноважену особу, а також в електронному вигляді за допомогою сервісу «декларування он-лайн».

«Декларацію можна подати навіть поштою, але тут необхідно пам'ятати, що передати декларацію поштою можна не пізніше ніж 20 квітня 2014 року», - наголосили в міністерстві.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг доходів, одержаних громадянами в 2012 році та задекларованих у рамках проведеної декларативної кампанії 2013 року, становив 48 млрд грн, що на 11 млрд грн (23%) більше обсягу доходів, задекларованих роком раніше. Доходи у розмірі більш як 1 млн. грн задекларували 3 тис. громадян, що на 1 тис. чоловік більше, ніж у 2011 році. При цьому 4 громадян задекларували доходи в обсягу більш як 1 млрд грн.

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