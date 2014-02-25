В Україні зросли ставки за банківськими депозитами

Ставки за терміновими депозитами у банківській системі України з початку 2014 року зросли у середньому на 3-5 процентних пункти, повідомляється на сайті Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Згідно з повідомленням, невизначеність політичної і економічної ситуації в країні призвела до ситуативного зростання попиту на кошти з боку клієнтів банків і змусила фінансові установи вдаватися до додаткових заходів забезпечення власної платоспроможності.

Банкіри відзначають, що роль Національного банку України у процесі стабілізації ситуації на фінансовому ринку зростатиме, а прийняті 21 лютого постанови Нацбанку з підтримки ліквідності банків допоможуть створити додатковий запас ліквідності для банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, в Україні середньозважена ставка за депозитами у нацвалюті у січні становила 11,67%, в іноземній валюті - 5,92%.

Обсяг депозитів в українських банках у січні знизився на 2,3% - до 653,4 млрд грн, зокрема в національній валюті - на 2,4%, в іноземній - на 2,1%.

21 лютого Нацбанк ухвалив додаткові заходи щодо підтримки ліквідності банків. Зокрема, регулятор удвічі скоротив норматив резервування коштів на окремому коррахунку для банків – з 40 до 20%, що дозволяє звільнити частину коштів, які банки раніше зобов'язані були «заморожувати», на окремому рахунку щодня. Також Нацбанк понизив вимоги до мінімального щоденного обсягу обов'язкових резервів до 50% і скасував обмеження за кількістю звернень за кредитами рефінансування, що раніше можна було робити не більше двох разів на тиждень.

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