Долар знизився до 9,78 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,4000/-, до 12:00 ціни зросли 9,6500/9,8500. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 9,6800/9,7800, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2637/-, до 12:00 ціни піднялися 0,2707/64. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2637/80. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35.5800 (+0.0180).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3730/1,3760. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,9355/-, до 12:00 ціни пішли вгору 13,2675/13,5465. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 13,3100/13,4515.

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