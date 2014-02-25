Кубів запевняє, що темпи відтоку депозитів сповільнилися

Голова Національного банку України Степан Кубів заявив, що темпи відпливу депозитів із банків сповільнилися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради.

«Найстрашніше вже сталося. І якщо порівнювати характер відпливу депозитів за минулий тиждень, то відповідно відбувається зменшення», — сказав Кубів.

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При цьому він наголосив, що ризиків зберігання українцям коштів у банківських депозитах на сьогоднішній день немає.

Він запевнив, що «люди, які довірили банкам гроші, не тільки їх не втратять, а й примножать».

Інструментарій, який застосовувався комерційними і держбанками з питань, пов'язаних із відпливом депозитів, дав позитивні результати», - відзначив голова Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у січні цього року знизився на 2,3% - до 653,4 млрд грн, зокрема на 4,9% стосовно юросіб і на 0,9% - фізосіб. Скорочення обсягу депозитів відбулося вперше з жовтня 2013 року, коли депозити скоротилися за рахунок зменшення коштів юридичних осіб, тоді як зниження депозитів фізичних осіб востаннє спостерігалося більш як два роки тому, в листопаді 2011 року.