Курс юаня різко впав щодо долара

У вівторок, 25 лютого, курс китайського юаня падав найбільшими темпами за 2 роки. Зниження зумовлено очікуваннями того, що Центробанк Китаю планує призупинити зміцнення національної валюти напередодні розширення валютного коридору, передає Вести.Экономика з посиланням на Bloomberg.

Під час торгів на Шанхайській біржі юань впав на 0,25% до 6,1135 юаня за долар, при цьому здешевлення нацвалюти Піднебесної відзначається шосту сесію поспіль.

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Нинішній валютний коридор зменшує коливання курсу юаня величиною в 1% у зіставленні з довідковим курсом, при цьому раніше Центробанк зобов'язався поступово розширювати діапазон протягом року.

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На думку аналітиків JPMorgan Chase & Co., валютний коридор для китайської валюти може бути розширений до 2% протягом 2-3 місяців, а зниження юаня буде тимчасовим.

Економісти очікують, що за підсумками поточного року курс юаня зросте на 2,4%.