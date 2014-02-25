Американський банк JPMorgan скоротить 5 тисяч працівників

Американський банківський конгломерат JPMorgan Chase заявив про скорочення п'яти тисяч робочих місць по всьому світу протягом року. Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на AFP.

Таким чином, загальна чисельність персоналу в 2014 році знизиться до 260 тис. із 265 тис. в 2013 році і 280 тис. у 2011-м.

Більшу частину персоналу буде скорочено у підрозділі споживчого кредитування JPMorgan, де загалом досягнуто скорочення 8 тис. осіб.