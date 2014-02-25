ЄС може надати Україні перший транш фіндопомоги вже в березні

Перший транш фінансової допомоги Україні від Європейського союзу може бути узгоджений вже в березні, сказав журналістам у Страсбурзі єврокомісар з питань бюджету Януш Левандовський, передає РИА Новости.

"Ми в змозі надати (Україні) макроекономічну підтримку. Спочатку йшлося про 60 мільйонів євро, зараз йдеться про суму понад 1 мільярда євро. Ми зможемо це зробити за умови, що будемо знати, що вони зроблять з державними фінансами", - сказав він журналістам у Страсбурзі.

За його словами, для отримання підтримки в ЄС новій українській владі необхідно якомога швидше провести переговори про отримання кредитів у Міжнародному валютному фонді (МВФ). "Якби результат був досягнутий, то в березні могли б бути погоджені перші транші допомоги", - сказав Левандовський.

Він додав, що 1 квітня представники ЄС обговорять можливу допомогу Україні від окремих держав і європейських фінансових інститутів. Зокрема, за словами єврокомісара, Україна могла б розраховувати на дешеві кредити Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Раніше представник ЄК заявив журналістам, що Євросоюз працює над міжнародним пакетом фінансової підтримки для України як на короткострокову, так і на середньострокову і довгострокову перспективи за умови реформ в країні. Єврокомісія розглядає можливість надання допомоги спільно з міжнародними фінансовими інститутами, такими як МВФ, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), ЄБРР.