Корпоративний борг Китаю досяг рекордних $12 трлн

Корпоративна заборгованість Китаю досягла рекордного рівня і, ймовірно, посилить процес національної реструктуризації та збільшить число дефолтів, оскільки проблеми з виплатою кредитів зростають, повідомляє Рейтер.

За оцінкою Standard & Рoor's, загальний обсяг невиплачених банківських запозичень і боргів за облігаціями у китайських нефінансових компаній досяг приблизно $12 трильйонів до кінця минулого року, що перевищує 120 відсотків ВВП.

Зростання заборгованості китайських компаній було безпрецедентним. Аналіз, проведений Thomson Reuters щодо 945 зареєстрованих на біржі середніх і великих нефінансових компаній, показав, що з грудня 2008 року по вересень 2013 року загальна заборгованість зросла більш ніж на 260 відсотків - з 1,82 трильйона юанів ($298,4 мільярда) до 4,74 трильйона юанів ($777,3 мільярда).

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Хоча кредитна криза в найближчому майбутньому не очікується, аналітики говорять, що компанії у найбільш обтяжених боргами секторах Китаю, таких як машинобудування, перевезення вантажів, будівництво та виробництво сталі, продають активи і здійснюють злиття, щоб уникнути дефолту за зобов'язаннями.

Очікуються нові дефолти, сказав Крістофер Лі з Standard and poor's в Гонконзі.

"Вартість запозичень вже росте через брак ліквідності, - сказав він. - Попереду збільшення диференціації та вибірковості щодо ризиків та кредитування".

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Китай рідко допускає корпоративні банкрутства, особливо державних компаній, частково зі страху, що звільнення призведуть до суспільних заворушень.

