“ПриватБанк” збільшив статутний капітал дочірнього банку в Росії на 33%

Дочірній банк групи «ПриватБанк» у Росії “Москомприватбанк” збільшив статутний капітал на 32,9%, або на 1,5 млрд рублів (близько 42,17 млн дол.) - до 6,063 млрд рублів (170,5 млн дол.), повідомила УНІАН прес-служба «Приватбанку». Згідно з повідомленням, такий приріст власного капіталу дозволить дочірньому банку групи “ПриватБанк” у Росії розширити частку на ринку банківських послуг і можливості кредитування населення та малого бізнесу.

Довідка УНІАН. Міжнародна банківська група “ПриватБанк” представлена у 12 країнах світу, серед яких - Росія, Грузія, Латвія, Італія, Португалія, Китай, Великобританія, Кіпр, Німеччина, Іспанія, Казахстан.

«ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Основними власниками банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, прямо володіють 34,1929% і 33,8554% акцій банку відповідно, а також через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,9900% акцій).

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