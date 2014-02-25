Активи банків України за місяць знизилися на 4,56%

Активи банків України за січень 2014 року знизилися на 58,253 млрд грн, або на 4,56% - до 1,220 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, загальні активи банків, не відкориговані на суму резервів, у січні 2014 року порівняно з початком року знизилися на 4,07%, або на 57,374 млрд грн - до 1,351 трлн грн.

За цей період зобов'язання банків знизилися на 5,61%, або на 60,946 млрд грн, - до 1,025 трлн грн, тоді як капітал банків зріс на 1,4%, або на 2,693 млрд грн - до 195,292 млрд грн.

Станом на 1 лютого 2014 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мав 181 банк, зокрема один - ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України за 2013 рік зросли на 150,903 млрд грн, або на 13,39% - до 1,278 трлн грн.

У 2012 році активи банків зросли на 6,4% порівняно з 2011 роком - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

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