Прибуток банків України за місяць зріс на 40%

Прибуток банківської системи України за січень 2014 року становив 810 млн. грн, що на 230 млн. грн, або на 39,66%, більше за показник за аналогічний період минулого року в 580 млн. грн, повідомляється на сайті Національного банку України. За інформацією регулятора, в січні 2014 року порівняно з початком року доходи банків збільшилися на 1,987 млрд грн, або на 14,89%, - до 15,331 млрд грн, витрати — на 1,757 млрд грн, або на 13,77%, - до 14,521 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року.

У 2012 році банки одержали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році.

Станом на 1 лютого 2014 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мав 181 банк, зокрема один - ліцензію санаційного банку.



