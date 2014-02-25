Прибуток банків України за місяць зріс на 40%

19:20, 25 лютого 2014
Фінанси
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Доходи банків зросли на 1,987 млрд грн, або на 14,89%, - до 15,331 млрд грн, витрати - на 1,757 млрд грн, або на 13,77%, - 14,521 млрд грн.

Прибыль банковской системы Украины за январь 2014 года составила 810 млн грн

Прибуток банківської системи України за січень 2014 року становив 810 млн. грн, що на 230 млн. грн, або на 39,66%, більше за показник за аналогічний період минулого року в 580 млн. грн, повідомляється на сайті Національного банку України. За інформацією регулятора, в січні 2014 року порівняно з початком року доходи банків збільшилися на 1,987 млрд грн, або на 14,89%, - до 15,331 млрд грн, витрати — на 1,757 млрд грн, або на 13,77%, - до 14,521 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року.

У 2012 році банки одержали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році.

Станом на 1 лютого 2014 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мав 181 банк, зокрема один - ліцензію санаційного банку.


 

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