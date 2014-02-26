Москва не має наміру оголошувати дефолт за боргами Києва - Мінфін РФ

Про це заявив заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак в ефірі телеканалу "Росія-24".

"Подивимося, хто цей дефолт буде оголошувати, - цитує ИТАР-ТАСС Сторчака. - Ми, природно, цей дефолт оголошувати не збираємося, це вже дуже важливо для самого дебітора".

Заступник міністра додав, що "ми розраховуємо на те, що у кредитних відносинах з Російською Федерацією позичальник буде постійно пам'ятати про необхідність підтримки високого рівня своєї кредитної історії".

За його словами, російська та українська економіки близькі і "нам одне від одного нікуди не піти".

Російські корпорації, які працюють на українському ринку, будуть зацікавлені в державній підтримці, насамперед в державній гарантійній підтримці.

"При настанні випадку, коли позичальник не виконує свої зобов'язання за тими кредитами або позиками, які він залучив, виникають проблеми з багатьох інших фінансових відносин, включається можливість поширення на фінансові відносини між корпораціями, гарантійні схеми", - підкреслив Сторчак.

"Думаю, що економіці України дуже важливо, щоб російські корпорації не йшли з ринку, залишалися як великі інвестори, великі покупці продукції українських підприємств", - підкреслив він.