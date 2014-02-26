США, Китай і Росія лідирують за кількістю доларових мільярдерів

В Китаї (з урахуванням Гонконгу, Макао і Тайваню) зараз налічується 358 доларових мільярдерів, і за цим показником він поступається лише США (481 чоловік). На третьому місці - Росія (103), за якою йдуть еликобританія та Індія. Про це свідчать опубліковані результати дослідження, проведеного китайським журналом "Хужунь" (аналог Forbes), передає ИТАР-ТАСС.

За даними видання, в усьому світі зараз зареєстровані 1867 мільярдерів - на 414 більше, ніж роком раніше. А їхній сукупний капітал досяг 6,9 трлн доларів. Це перевищує річний ВВП Японії - третьої економічної держави планети, наголошується в доповіді.

"Відновлення американської економіки і бум на ринку IT-технологій вивів кількість мільярдерів на рекордний рівень", - констатував головний організатор дослідження "Хужунь" Руперт Хугеверф. За його словами, технології вже обійшли нерухомість в якості головного джерела багатства.

Якщо брати окремо взяті міста, то Нью-Йорк відібрав у Москви звання "світової столиці мільярдерів". В американському мегаполісі кількість таких за рік збільшилася на 14 осіб до 84. На другу і третю позиції автори доповіді поставили відповідно Москви (77) і Гонконг (65), за якими йдуть Пекін і Лондон.

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Титул найбагатшої людини на планеті повернув засновник "Microsoft" Білл Гейтс, який накопичив 68 млрд доларів. Вперше за три роки він обійшов попереднього лідера - мексиканського телекомунікаційного магната Карлоса Сліма, який змістився на 4-ту позицію з показником 60 млрд. У трійці лідерів, за версією "Хужунь", також американський інвестор Уоррен Баффет (64 млрд) і іспанець Амансіо Ортега (62 млрд), який володіє мережею магазинів одягу марки "Zara".

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В Азії найзаможнішим знову визнаний 86-річний Лі Ка-шин з Гонконгу: у його "кишені" - 33 млрд доларів. А найбагатший житель материкового Китаю Ван Цзяньлинь - власник інвесткомпанії Dalian Wanda Group - за рік зумів примножити свій капітал удвічі - до 25 млрд доларів.

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