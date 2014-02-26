«Смарт-Холдинг» має намір збільшити статутний капітал на 100 млн грн

Інвестиційна група «Смарт-Холдинг», підконтрольна українському бізнесменові, «регіоналу» Вадиму Новинському, має намір збільшити статутний капітал на 100 млн грн - до 100,469 млн грн, йдеться в повідомленні компанії.

«Метою додаткового розміщення акцій є поповнення обігових коштів для підвищення фінансової стабільності групи і забезпечення його подальшого розвитку», - йдеться в повідомленні.

Як відзначають в компанії, збільшення статутного капіталу буде здійснено шляхом додаткового закритого розміщення 100 млн акцій номінальною вартістю 1 грн.

Також у повідомленні наголошують, що за підсумками діяльності у 2013 році «Смарт-Холдинг» отримав чистий збиток у розмірі 6,138 млн грн.

Порівняльних даних за 2012 рік компанія не наводить.

Довідка УНІАН. «Смарт-Холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство. Компанія бере участь в проектах в якості стратегічного або портфельного інвестора. Інвестиційна діяльність «Смарт-Холдингу» реалізується також в країнах СНД і Східної Європи.

«Смарт-холдинг» володіє 23,75% гірничо-металургійної групи «Метінвест», 71,25% акцій якої належить СКМ Ріната Ахметова. Крім цього, компанії «Смарт-холдинг» належить контрольний пакет нафтогазовидобувної компанії Regal Petroleum, а також ряду інших підприємств паливно-енергетичного комплексу України.