Бюджет Криму на 66% дотується з держбюджету, а Севастополя – на 80%, - депутат
09:49, 26 лютого 2014Фінанси
0
Автономна республіка Крим є фінансово самодостатньою на 34 відсотки, а Севастополь на 20 відсотків, решта витрат дотується з Державного бюджету України.
Севастополь самодостатній на 20 відсотків
Про таке в ефірі «5 каналу» заявив депутат ВР Криму Леонід Пілунський.
«Чомусь всі впевнені, що Крим самодостатня територія і Севастополь самодостатня територія – це абсолютно не так. Севастополь самодостатній на 20 відсотків, а 80 доплачує Україна. Крим десь на 33 – 34 відсотки сам себе може прогодувати, а решту дає українська влада. І саме ця страшна бандитська влада, з тих грошей, якими Україна дотувала Крим і Севастополь половину розкрадає. Але населення цього не розуміє, вони вважають, що прийдуть українські нацисти і захватять Крим» , - заявив Пілунський.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter