Бюджет Криму на 66% дотується з держбюджету, а Севастополя – на 80%, - депутат

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив депутат ВР Криму Леонід Пілунський.

«Чомусь всі впевнені, що Крим самодостатня територія і Севастополь самодостатня територія – це абсолютно не так. Севастополь самодостатній на 20 відсотків, а 80 доплачує Україна. Крим десь на 33 – 34 відсотки сам себе може прогодувати, а решту дає українська влада. І саме ця страшна бандитська влада, з тих грошей, якими Україна дотувала Крим і Севастополь половину розкрадає. Але населення цього не розуміє, вони вважають, що прийдуть українські нацисти і захватять Крим» , - заявив Пілунський.