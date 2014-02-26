Міжбанк відкрився зростанням долара до 10,35 грн

У середу, 26 лютого, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 9,9980/10,3500 грн/дол. проти 9,6800/9,7800 грн/дол. на закритті торгів 25 лютого, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Котирування гривні щодо євро на відкритті торгів у понеділок знизилися до 13,7320/14,2180 грн/євро проти 13,3100/13,4515 грн/євро на закриття робочого дня в четвер.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3734/1,3736 (вівторок - 1,3755/1,3757).

Щодо російського рубля котирування гривні на відкритті торгів знизилися до 0,2789/0,2887 грн/рубль з 0,2637/0,2680 грн/рубль на закритті торгів у четвер.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 лютого, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 9,6800/9,7800 грн/дол., щодо євро - на рівні 13,3100/13,4515 грн/євро, щодо російського рублю - на рівні 0,2637/0,2680 грн/рубль.

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