У Росії курс євро знову перевищив історичний максимум, долар встановив 5-річний рекорд

У Росії курс євро знову перевищив історичний максимум, а долар виріс до п'ятирічного рекорду.

До 12.46 мск курс долара зріс на 20,2%, до 35,91 руб. Курс євро збільшився на 23 коп., до 49,31 руб., пишуть "Ведомости".

Крім того, за даними Московської біржі, вартість бівалютного кошика оновила історичний максимум і приблизилася до позначки 42 рубля, передає ПРАЙМ.

ЦБ Росії 25 лютого знову зрушив кордон плаваючого коридору бівалютного кошика (0,55 долара і 0,45 євро) на 5 копійок вгору - до 35,10-42,10 рубля.

З початку поточного року межі коридору зрушено вгору вже на 2,05 рубля, за весь минулий рік - на 1,4 рубля. За січень ЦБ РФ зсував кордон шістнадцять разів. В грудні 2013 р. ЦБ підвищував межі коридору вісім разів, у листопаді - сім разів, у жовтні - один раз, у вересні - три рази, у серпні - шість разів. На кінець липня межі коридору становили 31,85-38,85 руб.