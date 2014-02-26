МВФ може найближчим часом відправити фахівців до України

Міжнародний валютний фонд може найближчим часом відправити в Україну фахівців для розгляду питання про надання фінансової допомоги.

Про це сказала директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, повідомляє Bloomberg.

"Можливо, ми найближчим часом відправимо фахівців для проведення консультацій до країни. Це наш обов'язок перед державою-членом, якщо він про це просить", - заявила вона.

Лагард наголосила на необхідності діалогу з владою країни для кращої підтримки економіки України.

Читайте такожУ МВФ розповіли, коли планують почати переговори з Україною

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд заявив про готовність почати переговори з Україною в частині оцінки економічної ситуації в країні та пошуків шляхів виходу з кризи відразу ж, як тільки будуть призначені переговорників з української сторони.

Читайте такожВідновлення співпраці з МВФ буде серед основних завдань нового уряду - Турчинов

24 лютого новообраний глава Національного банку України Степан Кубів обговорив із постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні Жеромом Ваше перспективи можливого надання Україні кредитів.

У 2013 році в Україні працювали кілька місій МВФ, однак кредитування економіки України в рамках програми stand-by обсягом близько 15 млрд доларів не було відновлено.



