Відомий політолог Аслунд рекомендує конфіскувати активи родини Януковича

Для стабілізації економіки України необхідно конфіскувати активи, які належать родині Віктора Януковича і його найближчому оточенню. Подібну рекомендацію дав відомий політолог і економіст Андерс Аслунд (з 1994 по 1997 рік працював радником президента України Леоніда Кучми при уряді Павла Лазаренка, 3 грудня 2013 року він передбачив відставку Януковича та Азарова) у статті Financial Times, передає «Газета.Ru».

Аслунд наводить дані, згідно з якими особистий статок родини Януковича зараз досягає $12 млрд.

У статті Аслунд також проводить аналіз важкої кризи в Україні, де не спостерігається економічного зростання протягом вже двох років.

Як стверджує Аслунд, після конфіскації активів Януковича необхідно проводити подальші кроки з ліквідації бюджетного кризи. В цілях усунення корупції Україна потребує радикальної, всеосяжної і швидкої програми економічних реформ за участю міжнародного фінансування з боку МВФ і ЄС.