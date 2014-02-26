Держборг України в січні зріс до $73,2 млрд

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за січень 2014 року зросла на 148 млн дол., або на 0,2% - до 73,226 млрд дол. (585,298 млрд у гривневому еквіваленті), повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, прямий і гарантований державою зовнішній борг у січні знизився на 181 млн дол., або на 0,48% - до 37,355 млрд дол., тоді як внутрішній прямий і гарантований борг зріс на 329 млн дол., або на 0,93% - до 35,871 млрд дол.

Прямий державний борг уряду України у січні зріс на 19 млн дол., або на 0,03% - до 60,069 млрд дол. (480,133 млрд у гривневому еквіваленті) і становив 82,03% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Зокрема, зовнішній борг уряду скоротився на 74 млн дол., або на 0,27% - до 27,827 млрд дол., внутрішній - зріс на 94 млн дол., або на 0,29% - до 32,242 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України у січні зросла на 128 млн дол., або на 0,98% - до 13,157 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 9,528 млрд дол., гарантований внутрішній борг - 3,629 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за 2013 рік зросла на 8,583 млрд дол., або на 13,31% - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті).

У 2012 році державний і гарантований державою борг України зріс на 8,9%, і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень державного боргу на 2014 рік встановлений на рівні 585,484 млрд грн, або 35% від ВВП.

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