Резерви Нацбанку України знизилися до $15 млрд

Золотовалютні резерви Національного банку України знизилися до 15 млрд дол. з 17,8 млрд дол. наприкінці січня, повідомив глава Національного банку України Степан Кубів, передає Bloomberg.

«Резерви центрального банку скоротилися приблизно до 15 млрд дол. з 17,8 млрд дол. наприкінці січня, коли регулятор витрачав долари, щоб зупинити падіння гривні», - повідомляє агентство.

За словами Кубіва, курс національної валюти зміцниться тільки тоді, коли Україна сформує новий уряд, який оприлюднить програму стабілізації і одержить фінансову допомогу.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 лютого 2014 року становили 17,805 млрд дол., що на 12,8%, або на 2,611 млрд дол. менше від показника на 1 січня в 20,416 млрд дол.

Середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 25 лютого, знизився на 39 копійок і становив 9,4269 грн/дол.

Читайте такожВалютні резерви НБУ можуть знизитися до 12-15 млрд дол. - експерт