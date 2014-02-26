Долар досяг позначки 10,50 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,9980/10,3500, до 12:00 звузився спред 10,2500/10,3500. До закриття торгів цінові рівні зросли 10,3300/10,5000, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2789/0,2887, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2852/80. До закриття торгів ціни піднялися 0,2867/0,2921. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,0040 (+0.3940).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3720/1,3755. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 13,7320/14,2180, до 12:00 ціни пішли вгору 14,0895/14,2310. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 14,1790/14,4165.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 лютого, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 9,9980/10,3500 грн/дол. проти 9,6800/9,7800 грн/дол. на закритті торгів 25 лютого.