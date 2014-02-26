НБУ встановив критерії для видачі банкам кредитів на підтримку ліквідності

Національний банк України встановив чіткі критерії для надання банкам кредитів на підтримку ліквідності, і тепер отримання такого кредиту можливе за зверненням банку при зниженні обсягу депозитів клієнтів у банку на 2% за 5 робочих днів.

Про це йдеться в положенні про надання Нацбанком кредитів банкам України для збереження їх ліквідності від 24 лютого №91, підписаному ще колишнім головою НБУ Ігорем Соркіним, опублікованими в газеті «Урядовий кур'єр» №37 сьогодні.

«Національний банк приймає рішення про надання кредиту банку для зберігання його ліквідності при наступних умовах: зниження на 2% за останні 5 робочих днів до дати звернення банку обсягу вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб і неможливість підтримки банком своєї ліквідності в Національному банку шляхом застосування інших інструментів», - йдеться в постанові.

Нагадаємо, що раніше чітких критеріїв щодо обсягу відтоку депозитів не було, що, на думку банкірів, могло призвести до «вибіркового» підходу НБУ до підтримки ліквідності банків на ринку.

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Також регулятор змінив перелік забезпечення за кредитами на підтримку ліквідності. Тепер у якості забезпечення Нацбанк приймає майнові права за виданими банком кредитами, за умови відповідності таких кредитів критеріям ризику, встановленим НБУ. Раніше отримання кредиту на підтримку ліквідності було можливим тільки під заставу облігацій внутрішньої держпозики або іноземної валюти.

Одночасно Нацбанк заборонив банкам проводити ряд операцій у період користування кредитом для підтримки ліквідності. Зокрема, банк не зможе видавати кредити клієнтам без забезпечення, проводити операції репо, розміщувати міжбанківські депозити та кошти у гривні на рахунках в інших банках, купувати цінні папери, основні кошти і нематеріальні активи, проводити операції з похідними фінансовими інструментами, довірче управління фінансовими активами, залучення активів із зобов'язанням їх повернення.

Інші умови одержання кредитів на підтримку ліквідності не змінилися. Зокрема, рішення про надання кредиту приймає правління НБУ, кредит надається на термін до 360 днів, процентна ставка встановлюється на рівні потрійної облікової ставки Національного банку (за діючою обліковою ставкою 6,5% це 19,5% - УНІАН), відсотки сплачуються щомісячно.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Нацбанк розробив механізм оперативної підтримки ліквідності банків у формі позачергових тендерів по наданню ресурсів на термін до 360 днів банкам під потрійну облікову ставку НБУ (за діючою обліковою ставкою 6,5% це 19,5%) під заставу ОВДП або іноземної валюти.